МИД Белоруссии: стремление Минска к нейтралитету не соответствует ситуации

https://static.news.ru/photo/2d749f52-6c77-11eb-9562-96000091f725_660.jpg Владимир Макей Фото: mfa.gov.by

Закреплённое в Конституции Белоруссии стремление страны сохранять нейтралитет не соответствует нынешней ситуации, рассказал 11 февраля 2021 года глава МИД страны Владимир Макей во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон нашей страны, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Минск должен и в будущем придерживаться многовекторной внешней политики. Дипломат обратил внимание на сложные условия развития в современном мире. По его словам, многие успехи страны — результат именно такого подхода к сотрудничеству с зарубежными партнёрами.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о варианте новой конституции страны и сообщил, когда она будет опубликована. По его словам, проект будет готов в течение 2021 года, за это время его можно будет обсудить «всенародно», а в 2022 году его вынесут на референдум. Он отметил, что план по перераспределению полномочий у него уже есть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко отреагировал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что в США есть проблемы с продовольствием. Белорусский лидер предложил помощь американцам в этом вопросе. Он подчеркнул, что власти обеспечили продовольственную безопасность в стране. Он также привёл в пример американцам Китай, который пустил на свой рынок белорусские продукты.