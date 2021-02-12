МИД Белоруссии: Россия не ставила ультиматумов по конституционной реформе

https://static.news.ru/photo/f674e51c-6f54-11eb-8d2a-96000091f725_660.jpg Владимир Макей Фото: flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Москва не ставила перед Минском и президентом страны Александром Лукашенко ультиматумов по проведению в стране конституционной реформы. По его словам, Россия и Белоруссия не вмешиваются во внутренние дела друг друга.

Никогда российская сторона не ставила ультимативный вопрос, что, мол, вы должны провести конституционную реформу, провести какие-то изменения и так далее, и тому подобное. Они всегда говорили о том, что это выбор белорусского народа. И мы ценим такую позицию, — приводит слова Макея РБК.

Он добавил, что в последнее время в России наблюдается похожая ситуация с протестами и странам необходимо держаться вместе и поддерживать друг друга, придерживаясь при этом позиции невмешательства во внутренние дела.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Белоруссии заявлял о подготовке переговоров между лидерами двух стран. По его словам, Александр Лукашенко и Владимир Путин должны встретиться в конце февраля для обсуждения вопросов интеграции.