МИД Белоруссии призвал к перемирию на Украине и началу переговоров Глава МИД Белоруссии призвал к перемирию на Украине и началу переговоров

Фото: mfa.gov.by

Сергей Алейник

На территории Украины должно быть объявлено перемирие, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник во время визита в Венгрию. По его словам, которые приводит ТАСС, сторонам конфликта необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров. Он добавил, что Белоруссия и Венгрия находятся «на стороне мира».

Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше, — сказал глава внешнеполитического ведомства республики.

Алейник добавил, что на Украине перемирие нужно объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон. Кроме того, по мнению Минска, сторонам стоит отказаться от переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия. Глава республики также заявил об угрозе третьей мировой войны с «ядерными пожарами», избежать которой можно только путем переговоров.

После советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отверг предложение Лукашенко о прекращении огня на Украине. Он написал на своей странице в соцсети, что это будет означать, что РФ остается на «оккупированных территориях», чего нельзя допустить.