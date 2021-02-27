МИД Белоруссии ответил Польше на планы героизировать «проклятых солдат»

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Власти Белоруссии заинтересованы в нормальном сотрудничестве с Польшей, но только в том случае, если соседняя страна откажется от давления и менторских подходов, включая историко-мемориальную сферу, заявили 27 февраля 2021 года в МИД РБ. Дипломаты считают, что отношения между государствами далеки от добрососедских.

Минск уверен, что Варшава слишком сильно увлекается очернением РБ, забывая заниматься собственными многочисленными проблемами с правами граждан и судебной системой, где «стали обыденным явлением рост неонацизма», акции правых радикалов, вандализм в отношении памятников освободителям Европы от «коричневой чумы», говорится на официальном сайте МИД РБ.

Таким образом ведомство отреагировало на инициативу польских праворадикалов организовать в конце февраля очередное мероприятие по героизации так называемых «проклятых солдат» в пограничной с РБ Гайновке, одном из мест компактного проживания этнических белорусов.

«Проклятые солдаты» — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после её завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке «Бурый» — военный преступник, виновный, в частности, в массовых расправах над людьми по признакам национальности и вероисповедания.

В конце декабря Евросоюз ввёл третий по счёту санкционный список в отношении Белоруссии. В него попали 29 граждан и семь организаций. В Евросоюзе заверили, что готовы расширять санкции против Белоруссии, если в стране не улучшится ситуация. Европейские чиновники также ввели санкции против официальных лиц Белоруссии. Под них попал и глава государства Александр Лукашенко.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, писал NEWS.ru.