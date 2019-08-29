https://static.news.ru/photo/38a0a052-ca3d-11e9-a369-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

МИД Белоруссии призвал не заниматься конспирологией из-за того, что президент страны Александр Лукашенко не будет присутствовать на памятных мероприятиях, которые пройдут в Варшаве по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз напомнил, что Минск уже озвучивал свою позицию по данному вопросу, сообщает Sputnik .

Не надо заниматься никакой конспирологией, — сказал Глаз.

Он также уточнил, что для Белоруссии тема войны священна и к ней всегда «был и остаётся прозрачный подход».

Именно все без исключения народы СССР внесли решающий вклад в победу над нацизмом, — отметил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Глаз подчеркнул, что на памятные мероприятия в Польшу не были приглашены Россия и страны Центральной Азии.