МИД Белоруссии: ни одного военного РФ не останется в стране после учений

Российских военнослужащих, а также военной техники РФ не останется в Белоруссии после окончания совместных учений «Союзная решимость — 2022», заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. По его словам, эти манёвры являются плановыми и позволяют проверить боеготовность стран, сообщает РИА Новости.

Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений, — сказал Макей на пресс-конференции.

Он добавил, что количество задействованных военных и техники не превышает параметры Венского документа 2011 года и не нарушает его положения.

Ранее в Белоруссии стартовали совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022». Это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства.

В ходе манёвров стороны должны отработать задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства». Также в ходе учений будет усилена охрана государственной границы, чтобы не допустить проникновения групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Манёвры продлятся до 20 февраля.