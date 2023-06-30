МИД Азербайджана заявил о прогрессе в переговорах с Арменией МИД Азербайджана заявил о прогрессе в переговорах по мирному договору с Арменией

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МИД Азербайджана сообщил, что в переговорах с Арменией по мирному договору появился прогресс, удалось согласовать еще несколько статей. При этом по ряду основных моментов есть потребность продолжить работу, отмечается на сайте ведомства.

Достигнута договоренность по дополнительным пунктам проекта соглашения и сделан шаг к взаимопониманию по проекту соглашения. В то же время была отмечена необходимость продолжения дополнительной работы по некоторым ключевым вопросам, — отметили в Баку.

В МИД рассказали, что переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна прошли 27-29 июня в американском Национальном учебном центре внешних связей имени Джорджа Шульца в Арлингтоне (штат Вирджиния). Министры также встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Байрамов и Мирзоян поблагодарили американскую сторону за проведение переговоров.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что Баку категорически отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обострении ситуации в регионе со стороны Баку и «этнической зачистке», направленной на армянское население. В ведомстве считают, что ранение азербайджанского военнослужащего 27 июня, вызванное действиями армянских Вооруженных сил, являлось попыткой Еревана сорвать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США.