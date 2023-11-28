МИД Азербайджана вызвал европейских дипломатов из-за нарушения закона о СМИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало дипломатов США, Германии и Франции из-за нарушения закона о финансировании СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства. До внимания дипломатов было доведено, что издание AbzasMedia осуществляет незаконные финансовые операции при участии организаций, зарегистрированных в этих государствах.

В пресс-службе МИД республики утверждают, что издание получало гранты от иностранных фондов и агентств. Согласно действующему в Азербайджане законодательству, любые грантовые договоры подлежат государственной регистрации в соответствии с определенными процедурами. Выделение финансирования проектам, не прошедшим данную процедуру, является серьезным нарушением как азербайджанских законов, так и Венской конвенции о дипломатических отношениях, считают в МИД. В Баку осудили данную деятельность и предупредили дипломатов, что Азербайджан оставляет за собой право принять соответствующие меры.

Спикер парламента Армении Ален Симонян ранее назвал возможные сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном. По его словам, если Баку проявит политическую волю, то это возможно сделать в течение 15 дней. Он подчеркнул, что стороны достигли согласия почти по всем принципиальным вопросам.