МИД Азербайджана: новая резолюция ЕП является примером двойных стандартов

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Айхан Гаджизаде

Резолюция Европейского парламента о необходимости мирного соглашения между Ереваном и Баку является наглядным примером двойных стандартов, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, сам документ является беспочвенным и предвзятым. Он не имеет ничего общего с ценностями ЕП и подрывает значимость организации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Резолюция Европарламента от 13 марта 2024 года, являясь беспочвенной и предвзятой, также представляет собой наглядный пример двойных стандартов по отношению к нашей стране, — заявил Гаджизаде.

По словам представителя МИД, заявления о тесных связях с Арменией были сделаны под влиянием депутатов, находящихся в контакте с ереванским лобби. Резолюция, добавил он, подрывает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция Франции по конфликту в Карабахе полностью противоречит взглядам мирового сообщества на этот счет. Глава государства добавил, что вопрос Карабаха закрыт. Он также призвал Париж принять новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе.