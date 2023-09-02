МИД Азербайджана уличил Пашиняна в пропаганде сепаратизма

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное 2 сентября, о блокаде Лачинского коридора. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в словах политика прозвучали претензии на территориальную целостность и суверенитет республики, а также пропаганда сепаратизма.

Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое еще раз доказывает продолжающиеся претензии к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и служит пропаганде сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что заявление Пашиняна противоречит ранее выраженной им поддержке территориальной целостности Азербайджана и серьезно вредит идущему мирному процессу. В МИД Азербайджана уверены, что такое поведение грубо нарушает принципы международного права.

Попытки предъявить какие-либо претензии к территориям Азербайджана и разжигать агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресекаться и отвечать соответствующим образом, — подчеркнули в дипведомстве.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства. По его словам, Баку обещает обеспечить их языковые, культурные, религиозные и муниципальные права.