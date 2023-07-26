В МИД Азербайджана заявили, что Армения посягает на суверенитет республики

Фото: mfa.gov.az

МИД Азербайджана

Азербайджан расценивает факт направления армянской стороной автоконвоев на азербайджанские территории без согласования с Баку как очередную провокацию, говорится в заявлении МИД АР. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия представляют собой посягательство на территориальную целостность и суверенитет государства.

Отправка Арменией автоколонны на суверенные территории Азербайджана под именем «гуманитарного груза» без согласования с нашей страной — это посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и очередная провокация против Лачинского пограничного пункта. <...> [Она] еще раз показывает, что заявления Армении о «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» являются не чем иным, как намерением продолжать свои манипуляции и незаконные действия, — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что такой шаг армянской стороны свидетельствует о том, что Ереван неискренне относится к процессу мирных переговоров и намеревается ввести в заблуждение международное сообщество, обострив ситуацию.

В Баку напомнили, что Азербайджан в ходе переговоров выдвигал ряд предложений, включая совместное использование дороги Агдам-Ханкеди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей. Эти варианты были поддержаны Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста, однако армянская сторона выступила против всех предложений и заблокировала доступ к территории «путем возведения бетонных барьеров на альтернативных дорогах».

Эти шаги, наряду с политизацией гуманитарной деятельности, противоречат заявлениям о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. <...> Еще раз требуем от Армении отказаться от подобных провокаций, — резюмировали в МИД Азербайджана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном сопряжено с трудностями. Она указала на необходимость продвижения в сторону нормализации, так как другой альтернативы миру нет.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась. По его словам, Россию от переговорного процесса между двумя республиками отвлекают события на Украине, но стороны не хотят вытеснения РФ из процедуры.