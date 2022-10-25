МИД Азербайджана призвал надавить на Армению для решения минной проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минированная территория

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало оказать давление на Армению для решения минной проблемы в Азербайджане, а также обвинило Ереван в использовании Лачинского коридора для переброски противопехотных мин на территорию соседнего государства в 2021 году. Как подчеркивает пресс-служба дипведомства, в нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения не только не выводит силы с территории Азербайджана, но и продолжает размещать там противопехотные мины.

Необходимо оказать давление на Армению, чтобы она выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления и международного права, прекратила действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, окончательно вывела все свои вооруженные силы с территории Азербайджана, <...> сотрудничала в деле по разминированию и предоставила Азербайджану точные карты минных полей. Эти шаги будут способствовать миру и безопасности в регионе, — говорится в заявлении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после окончания второй карабахской войны (27 сентября — 10 ноября 2020 года) более 250 азербайджанцев либо погибли, либо были серьезно ранены в результате подрыва на минах. Он отметил, что более 1400 противопехотных мин, установленных в 2021 году в районе границы с Лачинским районом, были сделаны в Армении. Также минировались и дороги, которые вели от одной азербайджанской военной позиции к другой.