МИД Азербайджана призвал Армению вернуться за стол переговоров

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Здание МИД Азербайджана в Баку

Баку призвал Ереван вернуться за стол переговоров, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Международные посредники также пытаются поспособствовать возвращению Еревана к диалогу, сообщил Байрамов по итогам переговоров с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, передает «Интерфакс-Азербайджан». Министр иностранных дел отметил, что проинформировал Османи об усилиях, предпринимаемых Баку для нормализации отношений с Ереваном, а также о базовых принципах мирного договора.

Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров и ведут интенсивную работу в этом направлении. Мы призвали Ереван вернуться за стол переговоров, — сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана указал, что из-за деструктивной позиции Еревана прямые контакты между двумя странами не осуществляются с декабря 2022 года. По словам министра, вместо участия в прямых переговорах армянская сторона прибегает к военным провокациям.

Байрамов упомянул инцидент, произошедший на армяно-азербайджанской границе 11 апреля, в результате которого с обеих сторон погибли семь военнослужащих. Глава МИД заявил, что Армения должна прекратить деструктивные шаги. В противном случае последствия для Еревана будут тяжелыми, добавил он.

Первичное мнение заключается в том, что накануне Армения осуществила спланированную провокацию. Нахождение главы корпуса сил специального назначения Армении на месте инцидента свидетельствует о том, что это был продуманный план, — заявил Байрамов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел азербайджанских войск армянскими военными целенаправленной провокацией со стороны Еревана. Глава государства также вновь подчеркнул, что мирные переговоры с Армений ведутся по трекам реинтеграции армянского населения Карабаха и непосредственно по мирному договору и нормализации отношений.