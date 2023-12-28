В Баку раскрыли, где может пройти встреча с армянской делегацией МИД Азербайджана предложил армянской стороне встретиться на границе

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Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что республика предложила Армении провести встречу на границе двух государств, сообщает РИА Новости. Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что представители Баку и Еревана ранее уже организовывали подобное. В частности, встречи проводились делимитационными комиссиями.

Министры иностранных дел и делегации Азербайджана и Армении могут встретиться на государственной границе. С таким предложением выступил Азербайджан, — заявил Байрамов, выступая на пресс-конференции по итогам работы министерства в 2023 году.

Министр также подчеркнул, что мирный договор и процесс делимитации необходимо отделить друг от друга. Это обусловлено тем, что в мирном договоре отражены лишь основные принципы, в то время как делимитация — это технический момент. Так, в ходе встреч представителей Азербайджана и Армении обсуждаются вопросы, касающиеся возвращения восьми населенных пунктов.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее заявил, что Баку и Ереван не так далеки от подписания мирного договора. По его словам, в настоящее время азербайджанская сторона ожидает ответа на предложения по договору от Армении.