МИД Азербайджана потребовал установить КПП в начале Лачинской дороги

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Обстановка в Лачинском коридоре

МИД Азербайджана назвал лицемерным заявления Армении, отрицающие факт повторного использования грунтовой дороги Ханкенди-Халфали-Турсу в военных целях. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот инцидент был зафиксирован камерами наблюдения подразделений Вооруженных сил Азербайджана. Чтобы предупредить подобные акты агрессии, в МИД призвали установить КПП в районе Лачинской дороги.

Для предотвращения политики агрессии и противоправных действий со стороны Армении в отношении Азербайджана необходимо установить в начале Лачинской дороги пограничный контрольно-пропускной пункт, — говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Также в МИД назвали недопустимыми утверждения Армении о том, что Азербайджан отказывается выполнить последнее решение Международного суда ООН. Армения пытается исказить это решение, считают во внешнеполитическом ведомстве. Именно Армения должна вывести все войска с территории Азербайджана.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что перестрелку на дороге вблизи Лачинского коридора 5 марта начала армянская сторона. В Баку отметили, что огонь по азербайджанским военным был открыт в тот момент, когда они проверяли автомобиль с членами армянской вооруженной группы.

В четверг 9 марта на полях Х Глобального Бакинского форума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Баку инициировал заключение мирного договора с Ереваном и сейчас задача Армении не потерять этот шанс. Для этого Алиев предложил исполнить договоренности, достигнутые в октябре 2022 года, но Ереван до сих пор не вывел войса из Азербайджана. Алиев заявил, что власти Армении упустили шанс создать независимое государство и вместо этого стали колонией других стран. Но при этом он считает, что у Еревана есть шанс установить мирные отношения с Азербайджаном.