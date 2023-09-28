МИД Азербайджана ответил на слова Пашиняна об этнических чистках в Карабахе МИД Азербайджана: выезд армян из Карабаха является их личным решением

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Выезд армян с территории Карабаха является их личным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением, заявили в МИД Азербайджана. Так в ведомстве отреагировали на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября о том, что армяне вынуждены покинуть Карабах из-за этнической чистки. В министерстве подчеркнули, что Баку призывает карабахских армян не покидать места своего проживания и стать частью многоэтнического азербайджанского общества.

Решительно осуждаем и отвергаем заявление <...> Пашиняна от 28 сентября 2023 года <...> Пашиняну хорошо известно, что выезд армян из Карабаха является их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением, — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что слова Пашиняна противоречат его заявлению от 21 сентября, когда он сообщил об отсутствии угрозы армянским жителям в Карабахе. Слова армянского премьера подрывают усилия Азербайджана по гуманитарной поддержке и реинтеграции армян, а также наносят вред возможным перспективам мира между Азербайджаном и Арменией, уточнили в министерстве.

19 сентября Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления конституционного строя. Одним из основных условий Баку была капитуляция армянских вооруженных формирований. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что цели АТО достигнуты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили работу над мирным договором между Баку и Ереваном, а также ситуацию вокруг Карабаха.