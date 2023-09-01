Азербайджанский МИД ответил на заявление Мишеля МИД Азербайджана принял к сведению заявление Шарля Мишеля

Азербайджан принял к сведению заявление пресс-секретаря президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля от 1 сентября 2023 года о ситуации в регионе, сообщили в Министерстве иностранных дел республики. Речь о брюссельских договоренностях, достигнутых 15 июля на трехсторонних переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ЕС отметили, что после обсуждения были согласованы вопросы доставки грузов в Карабах различными маршрутами, а также об интенсификации использования Лачинской дороги параллельно с открытием дороги Агдам-Ханкенди.

Тем не менее, отказ от договоренности со стороны Армении, которая выдвинула посредством вымышленного режима противозаконные условия и различные предлоги, препятствовал реализации согласованных вопросов, — говорится в заявлении МИД.

Также отмечается, что армянская сторона в последний момент отказалась от согласованной в начале августа встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями проживающих в регионе армян.

В заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства говорится, что с 15 июля Армения препятствует выполнению и продвижению повестки, согласованной в рамках трехсторонней встречи.

Ранее Минобороны Армении и Азербайджана обменялись новыми обвинениями. Азербайджанская сторона назвала дезинформацией сообщения о концентрации дополнительных сил в районе села Зод Басаркечарского района. Минобороны Армении в свою очередь заявило об атаке со стороны азербайджанских войск.