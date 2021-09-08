МИД Азербайджана ответил на претензии Армении из-за учений

Проводить различные учения в пределах своих международных границ — это суверенное право каждого государства. Об этом заявили в МИД Азербайджана, комментируя претензии внешнеполитического ведомства Армении о том, что проведение совместных азербайджано-турецких учений в Лачинском районе противоречит трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, на данный момент Азербайджан провёл на своей территории множество военных учений, в том числе с участием стран-партнёров. Стартовавшие в Лачинском районе манёвры являются аналогичным шагом и направлены на обеспечение стабильности в Карабахе. Абдуллаева считает, что угрозой региональному миру и безопасности является не проведение военных учений государством на его территории, а продолжающиеся много лет территориальные претензии к другим странам со стороны Армении.

Если Армения хочет обеспечить мир и безопасность в регионе, то она должна выполнять взятые на себя обязательства, — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о начале азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой в Лачинском районе. Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций. МИД Армении заявил, что эти манёвры препятствуют усилиям по утверждению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.