МИД Азербайджана ответил на обвинения Еревана в подготовке новой войны МИД Азербайджана отверг обвинения Армении в готовности начать военные действия

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Баку отверг обвинения со стороны Еревана в подготовке новых военных действий, говорится в заявлении на сайте МИД Азербайджана. В ведомстве считают, что таким образом Армения оправдывает свои усилия по вооружению.

В Баку напомнили, что предпосылкой для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий государств друг к другу.

Коварная политика Армении по созданию новой напряженности в регионе и препятствованию миру и стабильности не принесет никаких результатов. Вместо подобных провокаций и идей, полных политических манипуляций против Азербайджана, Армения должна не на словах, а на деле придерживаться международных обязательств и способствовать мирному процессу, — говорится в заявлении МИД.

Ранее в МИД Армении заявили, что слова представителей Баку о рисках эскалации в регионе показывают намерения властей этой страны сорвать мирный процесс. В ведомстве допустили, что Азербайджан может начать новые военные действия после ноябрьского саммита COP29.

Поводом для обмена заявлениями между Баку и Ереваном стало заключение между Арменией и Францией договора о поставках самоходно-артиллерийских установок CAESAR. В МИД Азербайджана случившееся назвали лицемерием и напомнили, что в октябре прошлого года Париж убеждал Баку в оборонительном характере предоставляемого вооружения.