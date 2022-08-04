«Лицемерие»: МИД Азербайджана ответил на обвинения Еревана МИД Азербайджана отверг заявление Армении по Карабаху

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лачинский коридор в Азербайджане

В МИД Азербайджана отвергли обвинение внешнеполитического ведомства Армении от 3 августа о нарушении режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, назвав его «лицемерием». Представители Азербайджана заявили, что Ереван до сих не выполнил положения трехстороннего соглашения, указав на то, что армянские военные не выведены с территории Азербайджана и их пребывание в регионе незаконно. В министерстве подчеркнули, что об этом свидетельствуют высказывания официальных лиц Армении, включая замглавы генштаба ВС Армении Саака Саакяна и секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна.

Так, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Саак Саакян на встрече с родителями граждан, призванных на военную службу 29 июня текущего года, заявил, что «в Карабахском регионе армянские военнослужащие — срочники будут заменены военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы. Кроме того, секретарь совбеза Армении <...> заявил, что «вывод подразделений Вооруженных сил Армении из Карабаха завершится в сентябре этого года», — указано в ответе МИД Азербайджана.

Также представители ведомства ответили на претензию армянских коллег о строительстве дороги по Лачинскому коридору, которая должна открыть путь из Карабаха в Армению. Азербайджанские дипломаты заверили, что строительство транспортного объекта продолжается уже в течение многих месяцев и «армянская сторона достаточно осведомлена об этом».

Если армянская сторона под разными предлогами стремится затянуть выполнение этого обязательства, а также других положений трехстороннего заявления, то это является еще одним наглядным примером неконструктивной и подрывной деятельности Армении в отношении реализации трехсторонних заявлений и других соглашений, — сказано в заявлении министерства.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что основная причина напряженности в Карабахе заключается в невыполнении Арменией взятых на себя обязательств. Глава МИД отметил в ходе телефонного разговора со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, что в последние дни со стороны Еревана были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент России.