МИД Азербайджана осудил разрушение азербайджанских кладбищ армянами

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Здание МИД Азербайджана в Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило акты вандализма в отношении азербайджанских могил, сообщив об этом на своем сайте. Видеоролики о разрушении азербайджанских кладбищ радикально настроенными армянами там назвали ярким примером политики уничтожения азербайджанского наследия.

Видеокадры, в которых над могилами азербайджанцев совершаются акты вандализма с оскорбительными выражениями, а надгробия разрушаются грузовиками, являются еще одним ярким примером политики уничтожения азербайджанского наследия, проводимой Арменией на протяжении многих лет, — говорится в заявлении МИД.

16 октября в соцсети TikTok появились кадры, распространенные армянским пользователем, на которых грузовик целенаправленно сносит надгробья на азербайджанском кладбище. Как стало известно, речь идет о кладбище, расположенном вблизи Ханкенди в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. Также на видео виден номер грузовика — AM 35-XA-843. Пользователи из Азербайджана попросили Минобороны и МИД отреагировать на ситуацию.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что мирный договор страны с Арменией может быть подписан до конца текущего года, если Армения продемонстрирует политическую решительность. Он также отметил, что Еревану необходимо выполнить свои обязательства по разблокированию коммуникаций в регионе, проведению делимитации армяно-азербайджанской границы и решению гуманитарных проблем.

Кроме того, он обратил внимание, что вопреки трехстороннему заявлению армянские вооруженные формирования все еще продолжают находиться на территории Азербайджана. Также Баку ожидает от Еревана прояснения судьбы порядка 3900 азербайджанских военных, пропавших без вести во время первой войны в Карабахе. Он отметил, что Армения отказывается предоставить Азербайджану информацию о местонахождении массовых захоронений.