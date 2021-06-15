МИД Азербайджана осадил Армению после слов о визите Эрдогана

https://static.news.ru/photo/1a1c9b06-ce85-11eb-a1da-96000091f725_660.jpg Лейла Абдуллаева Фото: labdullayevamfa/twitter.com

В компетенцию внешнеполитического ведомства Армении не входит комментирование визитов глав соседних стран. С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева. Её слова приводит портал Day.Az.

Накануне в армянском МИД сказали, что «визит президентов Азербайджана и Турции в Шушу является провокацией против мира и безопасности в регионе, и использовали выражение «турецко-азербайджанская агрессия».

Абдуллаева подчеркнула, что страна не может оккупировать свои территории, а только освободить их от оккупации. Что и сделал Азербайджан в ходе войны. Государство освободило свои земли и восстановило территориальную целостность.

Рекомендуем МИД Армении внимательно ознакомиться с совместными заявлениями, подписанными лидерами трех стран, в том числе и их страной, предпринять шаги, направленные на выполнение этих заявлений. Армения должна действовать, осознавая реальную ситуацию, а не питаясь иллюзиями. Подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше совместная Декларация направлена на поощрение мира и безопасности, новых возможностей сотрудничества, — добавила глава пресс-службы МИД Азербайджана.

Ранее стало известно, что исторический визит президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Нагорный Карабах закончился подписанием Шушинской декларации о союзнических отношениях. В рамках договорённостей страны обязались оказывать друг другу помощь в случае возникновения угрозы со стороны третьего государства. Анкара в то же время объявила о намерении открыть в Шуше своё консульство в кратчайшие сроки и дала обещание сделать всё возможное, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с трагедией оккупации.