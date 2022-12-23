МИД Азербайджана обвинил в предвзятости комиссара СЕ по правам человека МИД Азербайджана раскритиковал позицию комиссара Совета Европы по ситуации вокруг Лачинского коридора

Фото: Gloria Imbrogno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дуня Миятович

В МИД Азербайджана раскритиковали позицию комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович относительно ситуации вокруг Лачинского коридора, обвинив ее в предвзятости и применении двойных стандартов. Миятович игнорирует нарушение Арменией международного гуманитарного права, а также нападения на мирное население в городах, находящихся за пределами зоны конфликта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского МИД.

Трудно понять предвзятую позицию Миятович к мирным акциям протеста на Лачинской дороге с требованием предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, транспортировку этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребление Лачинским коридором, использование которого предусмотрено только в гуманитарных целях, — подчеркивается в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что заявления Миятович о перекрытии Лачинского коридора и создании гуманитарной катастрофы в регионе необоснованны, что ставит под вопрос независимость и беспристрастность работы комиссара Совета Европы. Правительство Азербайджана также неоднократно заявляло, что готово оперативно обеспечить все гуманитарные потребности жителей Армении.

Еще раз призываем комиссара быть беспристрастной, как того требует ее мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могли бы запятнать репутацию Совета Европы, — отмечается в заявлении.

Поводом для заявления стало обращение Миятович с призывом разблокировать Лачинский коридор. По ее словам, длительные сбои в передвижении людей, в доступе к товарам и услугам первой необходимости угрожают осуществлению их прав. По словам Миятович, ответственные за поддержание общественного порядка и безопасности коридора должны принять все необходимые меры для восстановления движения и избегать эскалации напряженности.

Ранее в МИД Азербайджана отреагировали на решение, которое 21 декабря принял Европейский суд по правам человека на основании жалобы Еревана. Баку указал на то, что в ЕСПЧ подтвердили гарантии, предоставленные ему, в отношении «безопасности лиц, транспортных средств и товаров, перемещающихся в обоих направлениях через Лачинский коридор».

В МИД сообщили о достаточном количестве видеодоказательств того, что и машины скорой помощи Армении, и автомобили Красного креста свободно передвигаются по Лачинской дороге. При этом в Баку считают, что Ереван использует Лачинскую дорогу, чтобы перевозить мины в Азербайджан, где их устанавливают в домах гражданского населения в Лачине.