Баку обвинил Пашиняна в искажении сути переговоров 2020 года МИД Азербайджана: Армения вопреки призывам не покидала чужие земли в 2020 году

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Несмотря на многочисленные призывы, Армения не покидала признанные азербайджанские территории в 2020 году и отказывалась от переговоров, заявили в МИД Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается исказить суть переговоров и умолчать информацию об обстрелах мирного населения.

Во время выступления Пашиняна 20 июня в парламенте было искажено содержание ряда переговоров, имевших место в ходе 44-дневной войны. Это еще раз показало, что, несмотря на призывы, Армения отказывалась освободить азербайджанские территории путем переговоров. Премьер-министр Армении еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты о ракетном обстреле густонаселенных азербайджанских городов, расположенных вне зоны военных действий, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве добавили, что акты агрессии и провокации со стороны армянского правительства и лично Пашиняна привели к войне в 2020 году. Представители азербайджанского МИД заявили, что Ереван должен извлечь уроки из совершенных ошибок и не мешать завершению мирного процесса.

Как заявил ранее Пашинян, переход Шуши под контроль Баку стал переломным моментом для Армении, после чего и было подписано трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. По его словам, потеря Шуши была стратегическим поражением для Армении, поскольку около 25 тысяч военных оказались под угрозой окружения азербайджанской армией.