МИД Азербайджана обвинил Армению в перестрелке на границе

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

МИД Азербайджана

МИД Азербайджана обвинил Армению в перестрелке на границе 1 сентября. По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли с применением ударных БПЛА и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кельбаджарского района.

Ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью лежит на этой стране. Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для предотвращения подобных провокаций, — отметили в МИД.

Утром 1 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении атаковали азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении с применением дронов. По данным ведомства, в результате атаки три человека получили ранения. Там добавили, что в настоящее время идут бои в направлении села Зода. Армянские Telegram-каналы в свою очередь сообщают о двух убитых военнослужащих армии Армении, еще один ранен.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с новой инициативой по урегулированию конфликта в Карабахе и потребовать полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре.

До этого Армения передала Азербайджану новый пакет предложений по мирному договору. По словам армянского премьера Никола Пашиняна, Ереван продолжает придерживаться мирной повестки по вопросу о взаимоотношениях с Баку.