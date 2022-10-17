МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении трехсторонних договоренностей

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Армения нарушала свои обязательства в рамках трехсторонних договоренностей, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на заседании совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), сообщается на сайте ведомства. Байрамов отметил, что Ереван препятствует процессу нормализации отношений, открытию коммуникаций, делимитации границ, а также работе по гуманитарному направлению.

Несмотря на усилия Азербайджана в процессе нормализации отношений с Арменией, открытия коммуникаций, делимитации границ, а также в гуманитарных направлениях, было подчеркнуто, что Армения препятствует процессам и грубо нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних деклараций, — указано в сообщении МИД.

14 октября Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров в Астане с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

До этого кабмин Азербайджана сообщил о создании секретариата Государственной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы. В документе отмечается, что секретариат будет действовать в виде отдела в структуре правительства в составе пяти человек. В его функции войдут подготовка и организация обсуждений плана работы Госкомиссии, экспертной и рабочей группы, подготовка вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, экспертной и рабочей группы, а также подготовка и обсуждение проектов правовых актов с участием членов экспертной или рабочей группы.