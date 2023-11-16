В Баку считают невозможными визиты высокопоставленных представителей США МИД Азербайджана: визиты чиновников США высокого уровня в республику неуместны

Фото: МО Азербайджана

Визиты высокопоставленных лиц США в Азербайджан невозможны, так как в Вашингтоне заявили об отмене аналогичных поездок для азербайджанских представителей, сообщила пресс-служба МИД республики. В ведомстве подчеркнули, что отношения между Вашингтоном и Баку не могут быть односторонними.

Что касается отмены двусторонних встреч и контактов на высоком уровне по инициативе США и заявления о том, что «наши двусторонние отношения не могут быть как раньше», то следует отметить, что отношения не могут быть односторонними. Аналогичный подход будет применен в равной степени и со стороны Азербайджана. В таких условиях считаем неуместной и возможность визитов высокого уровня США в Азербайджан, — заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что из-за односторонней позиции Соединенных Штатов Америки участие министра иностранных дел республики во встрече с главой МИД Армении в Вашингтоне, намеченной на 20 ноября, невозможно. В МИД подчеркнули, что США могут лишиться статуса посредника в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что США отменили ряд визитов высокого уровня представителей Азербайджана из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Он добавил, что Вашингтон приостановил оказание военной и иной помощи Азербайджану.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что советы западных держав препятствуют выполнению трехсторонних договоренностей, направленных на примирение Баку и Еревана. По ее словам, Вашингтон и страны — члены ЕС не смогли добиться каких-либо успехов, выступая в качестве посредников.