МИД Азербайджана: Баку и Ереван перешли на онлайн-дипломатию

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Армянская сторона без каких-либо оснований уклоняется от переговоров с Азербайджаном, в настоящее время стороны ограничиваются онлайн-обменом своих условий, рассказал «Интерфаксу» глава МИД республики Джейхун Байрамов. Он отметил, что действия Еревана негативно отражаются на мирном процессе.

Армения необоснованно уклоняется от переговоров и тем самым наносит серьезный удар по переговорам и по мирному процессу. Если можно так выразиться, мы уже перешли к онлайн дипломатии в этой сфере. Стороны пересылают друг другу свои условия. Насколько это будет эффективно, покажет время, — сказал министр.

Он также рассказал, на какие темы планирует побеседовать с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе его предстоящего визита в республику. Байрамов пояснил, что российско-азербайджанская повестка дня обширна, всегда есть вопросы, требующие обсуждения. На этой встрече будут затронуты двусторонние отношения и региональные вопросы.

Ранее Байрамов призвал Армению отказаться от деструктивной позиции и вернуться к обсуждению мирного договора. Он подчеркнул, что Баку остается приверженным переговорному процессу.

С аналогичным призывом к Еревану выступил и МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова отметил, что заморозка диалога между Азербайджаном и Арменией отдаляет наступление стабильности в регионе.