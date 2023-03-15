МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном соглашении

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Спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения не заинтересована в мирных соглашениях, так как выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку. Кроме того, он отметил, что Ереван до сих пор не выполнил никаких договоренностей и обязательств, передает «Интерфакс-Азербайджан» в Telegram.

Армения не заинтересована в мирном соглашении, потому что выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Азербайджану в тексте мирного соглашения. Это подтверждается тем, что армянская сторона демонстрирует неконструктивную позицию и выдвигает такие идеи, как «международные механизмы» и «международные гарантии», — заявил Гаджизаде.

По его словам, обвинения Еревана в том, что Баку отказывается от договоренностей и нагнетает обстановку в приграничных районах, — это шаги, направленные на прикрытие возможных военных провокаций Армении. Гаджизаде подчеркнул, что международное сообщество должно осудить и пресечь деструктивные действия Армении.

Он также назвал провокационными заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна против международно признанного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана над Карабахским регионом.

Армянский премьер заявил накануне на пресс-конференции, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. Он отметил, что есть и прогресс, но остаются фундаментальные проблемы. Глава правительства подчеркнул, что любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.

По его словам, Азербайджан при помощи мирного договора пытается сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, своими предложениями Азербайджан пытается получить мандат, в том числе и с подписью Армении, на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.

5 марта Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в провокации на территории Карабаха. В ведомстве рассказали, что Ереван пытался перебросить военную технику, боеприпасы и солдат по автодороге в Азербайджан. Азербайджанские военные остановили конвой для проверки документов, после чего началась перестрелка. Обе стороны понесли потери.

В свою очередь Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в совершении провокации.

МИД России выразил озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне карабахского конфликта и неоднократными нарушениями режима прекращения огня. РФ призвала Азербайджан и Армению проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации, подчеркнув, что все вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем.