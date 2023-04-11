МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мирном процессе

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Провокации со стороны Армении на фоне призывов мирового сообщества к переговорам свидетельствуют от том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе, заявил МИД Азербайджана. В дипведомстве со ссылкой на азербайджанское министерство обороны сообщили, что 11 апреля подразделения армянской армии вели интенсивный огонь с позиций, расположенных в направлении Лачинского района, а также в направлении населенного пункта Дыг Горусского района. В результате провокаций Еревана были убиты и ранены азербайджанские военнослужащие.

Тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходили на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе. <...> Провокации Армении против Азербайджана, нарушающие нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности, — говорится в заявлении на сайте азербайджанского МИД.

В Баку добавили, что действия Еревана должны быть отвергнуты и серьезно осуждены международным сообществом. В целях предотвращения провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана будут принимать все необходимые меры, заявили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за эти провокации лежит полностью на Армении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате ответных мер, предпринятых азербайджанскими военными, армянская сторона понесла большие потери.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до этого заявил, что работа над мирным договором с Арменией идет не гладко, но Баку стремится к нормализации отношений с Ереваном. Алиев подчеркнул, что, несмотря на трудности, он уверен в возможности заключения мирного договора, который «перевернет страницу многолетней вражды».