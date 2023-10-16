Замглавы МИД Армении: в вопросе открытия границы «мяч на турецкой стороне» Костанян заявил, что Армения готова к открытию границ с Турцией

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Река Арпа́ (Восточный Арпачай) выступает среди прочего естественной границей Армении и Турции

Власти Армении готовы открыть границу с Турцией, заявил заместитель главы МИД республики Ваан Костанян. По его словам, в этом вопросе «мяч на стороне Анкары», передает Sputnik Армения.

Договоренность была подтверждена несколько раз, в том числе на высшем уровне, а также во время визита министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Анкару после землетрясения. Мы готовы открыть границу как для граждан третьих стран, так и для широких слоев населения. В этом плане мяч на турецкой стороне, — сказал Костанян.

Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и наземную границу с Арменией в 1993 году. Спустя два года решение было отменено под давлением международного сообщества. При этом сухопутная граница между странами остается закрытой.

Турция выдвигает ряд условий, которые в Ереване считают неприемлемыми, в частности, отказ от международного признания геноцида армян. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. Со стороны Анкары выступил бывший посол в США Сердар Кылыч. Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

Армения уже неоднократно заявляла о готовности открыть границы и урегулировать отношения с Турцией. Страны также продолжают обсуждение договора о беспрепятственном пересечении границ для граждан третьих стран.

Ранее политолог Владимир Аватков заявил, что США пытаются «оттаскивать» Армению от России посредством Франции. Запад рассчитывает оттолкнуть от России Азербайджан при помощи Турции, добавил он.