МИД Армении возмутился вышедшим на телеканале Азербайджана фильмом

Фото: Michael Runkel/Global Look Press

Площадь Республики, Ереван, Армения

Министерство иностранных дел Армении выразило протест азербайджанской стороне в связи с показом фильма, на котором армянские территории были названы азербайджанскими топонимами, сообщил пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян на своей страннице в Twitter (X). По его словам, фильм имеет пропагандистский характер.

Фильм был показан на государственном телевидении Азербайджана. Зрители заметили, что в нем вся территория Армении представлена как территория Азербайджана. Эта деталь вызвала возмущение у армянских политиков и дипломатов. По их мнению, Баку якобы угрожает Еревану.

На видео Армения «исчезает» с карты. Это не что иное, как открытая пропаганда и неприкрытая угроза суверенному соседу, — написала Бадалян.

В качестве примера пресс-секретарь МИД Армении приводит кадры, на которых изображены Ереван и озеро Севан. Они названы азербайджанскими топонимами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что страна не имеет каких-либо территориальных претензий к Армении. По его словам, Ереван также не должен иметь претензий, если армянские власти хотят добиться мира между двумя государствами. Говоря о Карабахе, глава Азербайджана подчеркнул, что им предоставят право выбора — жить как граждане Азербайджана или уехать.