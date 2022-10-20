МИД Армении: успешный диалог с Анкарой может повлиять на переговоры с Баку Глава МИД Армении Мирзоян: успешный диалог с Анкарой может повлиять на переговоры с Баку

Успешный диалог по налаживанию отношений между Ереваном и Анкарой может положительно повлиять на переговоры между Арменией и Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает «Интерфакс Азербайджан». По его мнению, успеху в переговорах с Азербайджаном мешает якобы «максималистская позиция» Баку.

Наши собеседники в Турции должны меньше увязывать процесс армяно-азербайджанского урегулирования с переговорным процессом между Арменией и Турцией, и должны осознавать, что успех диалога Армения-Турция возымеет положительный эффект на переговорный процесс Армения-Азербайджан, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для отправки на границу Армении и Азербайджана. В регион направлено 40 наблюдателей.

14 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров в Астане с главой МИД России Сергеем Лавровым и Мирзояном.