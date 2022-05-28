МИД Армении призвал Алиева не торпедировать переговоры

Ильхам Алиев / Фото president.az

МИД Армении отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вопрос принадлежности Карабаха «закрыт» и Еревану надо «смириться с этим». В сообщении ведомство указало на то, что считает высказывания Баку продолжением агрессивной милитаристской политики, и призвало не торпедировать переговоры.

В МИД Армении считают, что Азербайджан пытается выступать с позиции силы, говоря о Карабахе. Кроме того, в ведомстве усомнились в «искренности» намерений Баку по урегулированию ряда территориальных вопросов. Отмечается, что переговоры об установлении отношений должны проходить на основе предложений обеих сторон, в том числе по Карабаху.

Азербайджанская сторона пытается представить этот вопрос как территориальный спор, между тем его суть — в поддержании прав армян Арцаха и исключении опасности этнических чисток, — говорится в сообщении МИД Армении.

В ведомстве призвали не торпедировать переговоры и отказаться от милитаристской и максималистской риторики. Кроме того, Ереван обратился к международным партнерам, чтобы те оценили заявление Алиева.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика считает нерешенной проблему Карабаха. Он отметил, что на прошедших в Брюсселе переговорах стороны не смогли достичь согласия по этому вопросу, несмотря на проведённую «серьёзную дискуссию».

Алиев 27 мая сообщил, что Ереван должен смириться с решением конфликта в Карабахе. Он добавил, что Минская группа ОБСЕ по разрешению конфликта «канула в прошлое».