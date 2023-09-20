МИД Армении поддержал позицию Карабаха по прекращению огня МИД Армении призвал создать международный механизм для урегулирования в Карабахе

Фото: МО Армении

Ереван поддерживает позицию Карабаха по прекращению огня, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, необходим международный механизм для урегулирования отношений между армянами Карабаха и Баку.

Мы поддерживаем позицию местных властей Карабаха относительно прекращения огня, — приводит агентство слова представителя МИД.

Власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Целью названо восстановление конституционного строя и пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что миротворцы делают все, чтобы защитить мирное население в Карабахе. Он выразил надежду, что получится добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло.