В МИД Армении отказались комментировать визит Пашиняна в Турцию

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию, а также его участие в дипломатическом форуме в Анталье в марте 2022 года не обсуждаются, заявил в своём Facebook пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян. Ранее появилась информация, что в Турцию направятся два других чиновника — руководитель МИД Арарат Мирзоян и вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждаются, — отметил он.

Накануне вечером вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что не исключает возможности визита премьер-министра Армении Пашиняна в марте в Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье.

Незадолго до этого в Ереване также сообщили, что в МИД страны обсуждается возможность участия в форуме главы МИД Арарата Мирзояна и спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией, вице-спикера парламента Рубена Рубиняна.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высказал мнение, что нормализация отношений с Анкарой будет иметь положительное влияние на ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, он прокомментировал участие армянской стороны в Анталийском форуме в Турции. В частности, он подчеркнул, что крайнего срока принятия решения нет и Ереван своевременно предупредит о своём решении приглашающую сторону,