В МИД Армении отреагировали на слова Пашиняна о выходе из ОДКБ МИД Армении: Пашинян не заявлял о выходе из ОДКБ

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не заявлял о выходе страны из ОДКБ, уточнил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. По его словам, которые приводит ТАСС, глава правительства сообщил о планах властей определиться со сроками выхода из организации.

Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся, — отметил Мирзоян.

Пашинян ранее заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что Армения решит, когда уйдет.

Пашинян также назвал условие своей отставки. По его словам, правительство Армении сложит полномочия, если этого захочет народ. Так премьер страны отреагировал на митинг оппозиции, который проходил у здания законодательного органа. Демонстранты требовали сменить правительство.