МИД Армении обвинил Захарову в «безразличии к агрессии» МИД Армении: заявления Захаровой по ситуации в Карабахе вызывают недоумение

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян выразила недоумение по поводу очередного комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Карабахе. Армянскую сторону не устроило заявление Захаровой, которая назвала причиной сложившейся ситуации в регионе признание Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану.

Очередной комментарий официального представителя МИД РФ о том, что ситуация в Лачинском коридоре является следствием того, что, в октябре 2022 года в Праге, сославшись на Алма-Атинскую декларацию, Армения признала Карабах частью Азербайджана, после чего задачей российских миротворцев стало возможное влияние в вопросе прав и безопасности армян Карабаха, вызывает недоумение и разочарование, — заявила диппредставитель.

Следом Бадалян опубликовала хронологию событий, согласно позиции Армении, в которой обвинила российскую сторону в демонстрации «абсолютного безразличия к агрессии против суверенной территории Республики Армения» во время событий в сентябре 2022 года.

​​Советуем представителю МИД России воздержаться от лавирования обстоятельствами ситуации и тем самым ее еще большего усложнения в условиях отсутствия действий российских миротворцев в направлении предотвращения блокирования Лачинского коридора или его открытия после, — заключает представитель МИД Армении.

30 августа Мария Захарова заявила, что возлагать ответственность за нестабильность ситуации в Лачинском коридоре на российский миротворческий контингент неправильно и неуместно. По ее словам, задачей миротворцев является оказание содействия в обеспечении прав карабахских армян. Она добавила, что сложившаяся в Лачинском коридоре ситуация стала следствием признания Арменией Карабаха частью территории Азербайджана.