МИД Армении: Ереван ожидает от Москвы четких шагов по Лачинскому коридору

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и тем самым нарушил положение трехстороннего договора, а это значит, что Россия должна приложить четкие усилия для устранения конфликтной ситуации, говорится в заявлении МИД Армении. Представители ведомства подчеркнули, что по договору Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

Азербайджан обязан немедленно открыть Лачинский коридор в соответствии с принципами, изложенными в пункте 6 трехстороннего заявления, согласно которому Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор, находящийся под контролем российских миротворческих сил. Поскольку положения трехсторонней декларации были нарушены, <...> мы также ожидаем, что Россия приложит четкие усилия для устранения этого грубого нарушения, — говорится в документе.

Согласно заявлению ведомства, из-за блокады Лачинского коридора гуманитарный кризис в регионе растет с каждым днем. В МИД РА утверждают, что местные жители начинают испытывать нехватку лекарств, еды и предметов первой необходимости. Представители ведомства заявили, что на территорию Карабаха необходимо пригласить международные организации для оценки гуманитарной ситуации на месте.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Москву инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Карабахе, которая сложилась из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, это является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана, сделанного 9 ноября 2020 года. Пашинян заявил, что в Карабахе ожидают, что РФ выступит с оценкой ситуации и представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.