МИД Армении: Баку отверг предложения по урегулированию ситуации на границе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Баку отверг предложения Еревана по урегулированию ситуации на границе. По его словам, были также позиции, которые не устроили армянскую сторону. Сейчас с азербайджанской и российской сторонами обсуждаются механизмы создания безопасности и стабильности в регионе, сообщает Sputnik Армения.

Сейчас с азербайджанской и российской сторонами обсуждаем те средства, которые приведут к созданию механизмов безопасности и стабильности на линии соприкосновения. Ранее уже говорил о том, что представили различные предложения. Переговоры продолжаются, — сказал Мирзоян.

Он добавил, что Ереван остаётся верен своим обязательствам и готов к созданию совместной комиссии по делимитации границы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности на границе. По его словам, комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, однако это невозможно при отсутствии стабильности в приграничной зоне. Он также напомнил, что Армения не выдвигает предусловий для демаркации границы, которая, как он отметил, не должна зависеть от урегулирования карабахского конфликта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.