Баку и Ереван обсудят демаркацию госграниц 30 ноября МИД Армении: Баку и Ереван обсудят демаркацию госграниц 30 ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Встреча представителей Азербайджана и Армении по вопросу демаркации госграницы запланирована на 30 ноября, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Переговоры состоятся на армяно-азербайджанской границе. Других подробностей встречи не приводится.

30 ноября на государственной границе Республики Армении и Азербайджанской Республики состоится заседание Комиссии по демаркации и безопасности государственной границы между двумя странами, — написала Бадалян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение сил ОДКБ на армяно-азербайджанской границе помогло бы обеспечить безопасность Армении, которую сейчас не обеспечивает миссия Евросоюза. Захарова считает, что актуальные заявления Еревана о бездействии ОДКБ в ситуации с конфликтом на территории Карабаха являются попыткой «спихнуть ответственность» за свои просчеты на международный союз и Россию в частности.

До этого Армения отказалась от участия в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков выражал надежду, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Москва сожалеет о том, что Ереван не будет присутствовать на высоком уровне на грядущем саммите в Минске.