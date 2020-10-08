МИД Армении аннулировал аккредитацию журналиста «Новой газеты» Азара

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МИД Армении аннулировал журналистскую аккредитацию корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара, выданную для работы в Нагорном Карабахе.

Как написал сам журналист на своей странице в Facebook, официальная причина обнуления за то, что он без аккредитации въехал в Карабах, хотя изначально МИД выдал ему аккредитацию именно для работы в этом регионе. По словам журналиста, когда он уже был в Карабахе, процедура аккредитации была изменена, о чем ему якобы сообщали по электронной почте.

Неофициальная (и основная) причина, как мне дали ясно понять: это мой вчерашний репортаж из Шуши и Лачина, который, по словам представителя МИД, вызвал негативный общественный резонанс (что правда), — написал Азар.

Он также добавил, что в сочетании с тем, что он с 2011 года персона нон-грата в Азербайджане за посещение и работу в Карабахе, ему «удалось выбить редкое комбо».

Ранее журналист «Новой газеты» Илья Азар опубликовал репортаж, в котором местные жители и воюющие на стороне НКР рассказали о нехватке вооружения в армии Армении и недовольстве военным и политическим командованием, писал NEWS.ru.

По словам его собеседников, на передовой участились случаи саботажа боевыми офицерами «приказов сверху» — командиры хотят сохранить жизни новобранцам.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.