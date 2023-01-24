МИД АР: миссия ЕС в Армении не должна подрывать нормализацию отношений

Деятельность миссии Евросоюза в Армении не должна использоваться для подрыва процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая процесс делимитации границы, сообщили в МИД Азербайджана, комментируя решение ЕС направить гражданскую миссию в Армению. В ведомстве подчеркнули, что развертывание миссии должно быть обеспечено с учетом интересов Азербайджана, и осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимное доверие.

Мы по-прежнему придерживаемся твердой позиции, что такая деятельность не должна использоваться для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая процесс делимитации границы, который должен осуществляться на двусторонней основе, — сказано в заявлении.

В МИД Азербайджана надеются, что в процессе развертывания деятельности миссии ЕС будет проявлена максимальная осторожность и учтен прошлый опыт. Как отмечается в заявлении, деятельность первой двухмесячной мониторинговой миссии сопровождалась серьезными противоречиями с договоренностями, достигнутыми в Праге. В ведомстве подчеркнули, что присутствие миссии наблюдателей ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации, а первоначальные ожидания того, что миссия ЕС будет способствовать нормализации, не оправдались.

Также во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана призвали избегать злоупотребления присутствием миссии ЕС, так как это опасно для действующих механизмов диалога.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан в ходе консультаций с ЕС довел до сведения свою позицию, ожидания и опасения. В рамках консультаций, проведенных Азербайджаном с представителями ЕС на различных уровнях, было заявлено, что присутствие миссии ЕС в Армении не должно стать предлогом для отказа Армении от выполнения своих обязательств.

Ранее министры иностранных дел Евросоюза утвердили гражданскую миссию в Армении (EUMA) для урегулирования обстановки в приграничных районах страны. В задачи EUMA входит создание условий для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Мандат миссии рассчитан на два года.

Представители миссии будут патрулировать приграничные районы Армении и направлять доклады о текущей обстановке в Брюссель. Миссия должна поспособствовать усилению влияния ЕС в Закавказье. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поприветствовал решение ЕС и сообщил, что армянские власти будут охотно сотрудничать с данной миссией и оказывать ей поддержку.