МГИМО финишд: почему президент Токаев решил не признавать ДНР и ЛНР Что стоит за заявлениями главы Казахстана на ПМЭФ и как Москва будет реагировать на позицию Нур-Султана?

Фото: Смирнов Владимир/Фотохост-агентство ТАСС

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании ДНР и ЛНР бурных обсуждений в политических кругах обеих стран не вызвало. Одинокой оказалась угроза депутата Госдумы Константина Затулина, напомнившего, что, мол, «целый ряд областей, населённых пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном». Генсекретарь совета «Единая Россия» Андрей Турчак посоветовал однопартийцу своё мнение «переосмыслить или как минимум впредь держать при себе». Однако ограничение на отгрузку казахстанской нефти через порт Новороссийска, введённое в дни работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), эксперты посчитали ответом Москвы «не на словах, а на деле». Могут ли возникнуть другие сложности в российско-казахстанских отношениях после выступления президента Токаева — в материале NEWS.ru.

Отсутствие официальной реакции Москвы на заявление президента Казахстана российские политики и эксперты объяснили тем, что ничего нового Токаев не сказал — о политике официального Нур-Султана по непризнанию «квазигосударств в СНГ» было известно давно. Депутата Госдумы Константина Затулина больше возмутила «некорректность» высказывания Токаева «в присутствии президента Путина» на ПМЭФ. Но поскольку ни Путин, ни его пресс-служба тоже не обратили внимания на слова Токаева (кстати, выпускника МГИМО), выпад Затулина показался его соратникам необоснованным.

Но эксперты уловили в этой истории подвох. Заявление президента Казахстана о «квазигосударствах» сделано в русле его политики укрепления власти, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог, специалист по СНГ Андрей Суздальцев.

Само появление в Казахстане контингента ОДКБ в январе нынешнего года разбудило в казахстанском обществе негативные настроения в плане ухода от союзничества с Россией, недовольство интеграцией. Надо учитывать, что там есть влияние Запада, экономика республики почти полностью находится под влиянием западных компаний, — отметил Андрей Суздальцев.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Миротворцы ОДКБ охраняют государственные и социально значимые объекты в Казахстане

По мнению собеседника NEWS.ru, Токаев «формирует второй авторитарный режим, но, как правило, вторые режимы в таких странах слабее первого — долгого и жёсткого».

Он озвучивает принципы построения своего, если говорить точнее, казахского общества, а не казахстанского. При этом рассчитывает на поддержку Запада. Это сделано демонстративно, с расчётом на то, что Россия ответить не сможет, поскольку опасается потерять союзников. В Казахстане восприняли заявление Токаева хорошо, — считает политолог.

Как полагает Суздальцев, Москве пора менять союзническую политику на постсоветском пространстве. Партнёры воспринимают Россию как страну «для них», которая должна помогать, давать кредиты, открывать свой рынок. Кстати, президент Белоруссии Александр Лукашенко вообще не приехал на экономический форум в Петербурге. Зато Токаев, по крайней мере, высказал свое мнение публично, за что Москва может быть даже ему благодарной, заключил специалист по СНГ.

Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов считает, что демонстрации «антироссийских взглядов» со стороны Токаева не было. Он обратил внимание, что на эти рассуждения казахстанского главу вывела модератор встречи Маргарита Симоньян. Она задала Токаеву вопрос, «ответ на который был известен заранее».

О позиции Казахстана по ДНР и ЛНР было известно задолго до ПМЭФ. Вся закавыка в том, что слова Токаева были произнесены в присутствии Путина и на трибуне международного форума. Теперь все зависит от реакции Кремля. Но думаю, что ни Казахстан, ни Россия не заинтересованы в эскалации напряженности в двусторонних отношениях. Амиржан Косанов казахстанский политик

Фото: Григоров Гавриил/Фотохост-агентство ТАСС Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Между тем сообщение об ограничении отгрузки нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) некоторые эксперты посчитали как раз началом возможной эскалации. Неожиданно выяснилось, что в акватории около порта Новороссийск, где находятся отгрузочные устройства, обнаружено около 50 опасных объектов — торпеды и мины времён Великой Отечественной войны. Об этом стало известно почти сразу после заявления Токаева о непризнании донбасских республик.

Сапёры заявили, что работы по их обезвреживанию продлятся до конца июня. КТК остаётся единственным маршрутом для экспорта казахстанской нефти. На неё приходится более 80% от всех прокачиваемых по этому трубопроводу объёмов. В год Казахстан прокачивает через Россию в Европу 67 млн тонн нефти, которая на европейском рынке не попадает под ограничения.

Но в Казахстане, судя по словам министра энергетики страны Болата Акчулакова, отреагировали на поисковые работы в новороссийском порту спокойно. Министр заверил, что они не связаны с петербургскими заявлениями Токаева, да и перебои в отгрузке нефти никак не скажутся на поставках сырья в Европу.

Понимая свою зависимость от российского маршрута, Казахстан транспортирует небольшие объёмы по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), напомнил политолог Андрей Суздальцев.

Он нужен, чтобы обойти Россию, но всё равно главный поток казахстанской нефти идёт через Новороссийск и Петербург. В целом, конечно, Казахстан экономически независим, живёт на свои деньги, российские дотации ему не нужны, хотя всё же немалая казахстанская часть населения работает и живёт в России, — отметил эксперт.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Эксперты международного агентства Argus ещё весной нынешнего года посчитали, что поставки по БТД могут стать основным альтернативным маршрутом для казахстанской нефти. Его проектная мощность составляет 60 млн тонн в год, но в прошлом году нагрузка достигла лишь 26 млн тонн. Специалисты отмечают, что в трубопроводе есть профицит мощностей. Ещё один южнокавказский маршрут для казахстанской нефти — через Батумский нефтяной терминал проектной мощностью 12 млн тонн в год. Сюда нефть может поступать по железной дороге, на казахстанском берегу Каспия её предстоит отгружать в порт Актау. Сегодня через этот порт Казахстан экспортирует всего лишь 3% своей нефти — 2 млн тонн.

Другой популярной темой у российских экспертов, пытающихся уличить Казахстан в «неблагодарности» в отношении России, остаются его северные области с преимущественно русским населением. Эти регионы ещё часто называют «казачьими землями». Депутат Затулин вспомнил именно про них, осуждая заявления Токаева на ПМЭФ.

У нас нет территориальных претензий к Казахстану. В то время как в самом Казахстане, и это не секрет ни для кого, кто всерьёз интересуется внутренней политикой наших соседей, присутствует определенный комплекс подозрений в отношении гипотетических претензий России на часть его территорий. Такого рода страхи как раз и подпитывают нежелание признавать возвращение Крыма в Россию, Абхазию с Южной Осетией или независимость ДНР и ЛНР, — написал Затулин в своём Тelegram-канале.

Подобные подозрения формируют у казахстанцев те представители российской стороны, которым по душе формула писателя Солженицына «Казахстан — мягкое подбрюшье России», отметил в беседе с NEWS.ru алма-атинский политолог Аскар Нурша.

В нашем обществе на самом деле есть опасения, что к нам тоже применят «украинский сценарий». Вспоминают ведь в России работу Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?», у нас помнят провокации писателя Лимонова, политика Жириновского. Кстати, и высказывания депутата Затулина находятся с ними в одном ряду. Именно российские персонажи будируют этот вопрос, вызывают напряжение и опасение в нашем обществе. На фоне украинского кризиса эти опасения только усилились. Задача таких, как Затулин, напротив, развеивать эти опасения. Президент Токаев отметил на ПМЭФ, что нет никаких нерешённых вопросов между нашими странами — и за это он благодарен президенту Путину, отметившему это в своём выступлении. Это означает, что на уровне лидеров наших стран нет противоречий. Аскар Нурша казахстанский политический аналитик

По мнению казахстанского политолога, вопросы признания ДНР и ДНР российское общество, по понятным причинам, воспринимает сегодня обострённо. Поэтому выступление президента Токаева выглядело в представлении отдельных экспертов неоднозначно, хотя никаких секретов из своей позиции он и раньше не делал.

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Если в Москве возобладают силы, которые захотят «экономически наказать» Казахстан за его позицию в отношении ДНР и ЛНР, это будет, прежде всего, удар по экономике России, сказал NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Марс Сариев.

Казахстан продолжает оставаться в системном кризисе. Экономический спад не может остановиться с начала 2010-х годов, и его подстегнул ковид. Благодаря китайским инвестициям Казахстан только начал выправляться — и тут грянули заговор и попытка переворота. Спецоперация на Украине только усугубила ситуацию. Если и дальше ситуация будет ухудшаться, бремя ляжет на Россию. Но она не потянет огромную страну на себе. Более того, если обрушится Казахстан — запылает вся Центральная Азия. Напомню, граница с Казахстаном самая протяженная в России. Поэтому России, напротив, нужно укреплять Казахстан, — убеждён эксперт.

Его взгляд дополняет позиция казахстанского политика Амиржана Косанова.

Российской власти нужно свыкнуться с мыслью, что Казахстан не только дружеское, но и независимое государство, имеющее отличное от РФ видение и оценку международных событий. И чем скорее в Москве поймут это обстоятельство, тем меньше будет поводов для провокаций, — заявил Косанов NEWS.ru.

Кстати, ещё один депутат Государственной думы высказался насчет заявлений президента Казахстана на ПМЭФ. Единоросс Евгений Ревенко заметил, что гораздо важнее слов Токаева сам факт его приезда на форум. Фактически Ревенко напомнил критикам Казахстана, что в Питере не появился никто из других президентов стран СНГ. Так что не по словам следует судить о политиках, а по конкретным действиям.