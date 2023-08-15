Международный эксперт раскритиковал доклад о геноциде в Карабахе Международный эксперт Диксон заявил об отсутствии признаков геноцида в Карабахе

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Родни Диксон

Утверждения о геноциде в Карабахе, сделанные в экспертном заключении бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо от 7 августа 2023 года, необоснованны и не заслуживают доверия, сообщает информагентство Report со ссылкой на заключение ведущего юриста и эксперта в области международного права, советника юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксона. По его словам, в докладе Окампо отсутствуют признаки беспристрастного экспертного анализа, который необходим для отчетов такого рода.

Крайне важно, чтобы провокационные обвинения, не имеющие твердого обоснования в международном праве, не препятствовали мирным переговорам, ведущимся в настоящее время между Азербайджаном и Арменией, тем самым вызывая напряженность на местах, — говорится в заключении Диксона.

Диксон отмечает, что в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих ключевые элементы геноцида в Карабахе, а само заключение содержит хэштеги: «#StopArmenianGenocideinArtsakh» и «StopArmenianGenocide2023». Это, по словам Диксона, свидетельствует о политизации правовых и фактических вопросов в докладе, и об использовании их в политических целях.

Кроме того, как отмечает Диксон, мнение Окампо явно избирательно в отношении фактов, на которые оно ссылается. Например, в нем не рассматривается предложение Азербайджана об альтернативном маршруте Агдам-Ханкенди для снабжения этнических армян в Карабахе. Также отмечается, что Азербайджан не является участником Римского статута и не признал юрисдикцию Международного уголовного суда на своей территории, которая включает в том числе Карабах.

Нет никаких доказательств, подтверждающих <...> конкретное намерение физически уничтожить [этническую] группу полностью или частично. <...> Безответственно со стороны эксперта обвинять в геноциде, не обладая какими-либо доказательствами, — говорится в отчете.

4 августа постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев отметил на заседании Совбеза ООН, что Армения хочет создать ложный гуманитарный кризис в регионе. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о поставках гуманитарной помощи.

Кроме этого, он назвал суверенным правом установку КПП в Лачинском коридоре, связывающего Карабах с Арменией. При этом призывы Баку к Еревану о сотрудничестве между пограничными и таможенными структурами двух стран остаются без ответа, подчеркнул дипломат.