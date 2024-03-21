«Между Западом и Россией»: политолог раскрыл цели НАТО на Южном Кавказе Политолог Макаркин: Грузия маневрирует между Западом и Россией

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Грузия является кандидатом в Евросоюз и при этом проводит сложную политику, маневрируя между Западом и Россией, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он отмечает, что представители НАТО часто посещают Тбилиси и это не является большой неожиданностью. При этом отношения с Западом у Грузии непростые и приезд генсека Альянса Йенса Столтенберга нужен был для того, чтобы показать, что страна остается в системе интересов Запада.

У Армении ухудшаются отношения с Россией, а у Грузии непростые отношения с Западом. Столтенбергу нужно было показать, что Тбилиси остается в системе интересов Запада, — говорит эксперт.

Он также отметил, что с Россией тщательно выстраивает отношения Азербайджан, который не входит в ОДКБ и серьезно связан с таким членом НАТО, как Турция. Армения же входит и в СНГ, и ОДКБ, но отношения Москвы и Еревана быстро ухудшаются, обращает внимание Макаркин.

Отношения России и Армении быстро ухудшаются, и визит Столтенберга является серьезным дополнительным раздражителем. Но принципиальный вектор уже определен. Тренд к ухудшению очевиден, и к нему можно только что-то добавить, — уверен он.

Ранее Столтенберг в интервью телеканалу Factor TV заявил, что двери НАТО для Армении открыты, а власти республики должны сами решить, хотят ли они оставаться в составе ОДКБ. По его словам, Альянс уважает решение Армении и не настаивает на присоединении страны к военному блоку.