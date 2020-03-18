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Движение пассажирских поездов между Белоруссией и Казахстаном приостанавливается из-за коронавируса. Билеты можно будет вернуть без дополнительной платы и сборов.

Как сообщают в пресс-центре Белорусской железной дороги, отменяется поезд Барановичи — Караганда, а также беспересадочные вагоны Брест — Караганда, Витебск — Караганда, Гомель — Караганда и Могилев — Караганда. Эти поезда в направлении Казахстана следуют по территории России, в частности через Смоленск, Самару, Уфу, Челябинск и Троицк.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что поезда между Россией и Белоруссией продолжат курсирование по графику, однако пересечь границу в сторону РФ на них смогут только россияне, рассказали в РЖД.