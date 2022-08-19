Меж двух Владимиров: Эрдоган во Львове обещал продолжать челночные движения Львовская встреча двух президентов и генсека ООН закончилась без политических сенсаций, но Эрдоган не намерен сдавать позиции миротворца

Фото: president.gov.ua

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш (слева направо)

Нашумевшая встреча во Львове еще раз показала, насколько международно активен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — и как беспросветны пока перспективы урегулирования на Украине. Но все же осторожный оптимизм итоги Львова внушают, и именно благодаря Эрдогану, который намерен продолжать челночную политику между двумя Владимирами — Путиным и Зеленским.

Во Львове президенты Турции, Украины и генсек ООН обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, «зерновую сделку» и урегулирование украинского конфликта. Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган и Антониу Гутерриш согласились с тем, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за столом переговоров, но в тоже время, как добавил на брифинге представитель ОНН Фархан Хак, до конкретных переговоров по остановке боевых действий еще далеко. Зеленский в очередной раз потребовал полного вывода российских войск с территории Украины. Эксперты полагают, что момент для политического диалога ещё не наступил.

Ещё одна попытка приблизиться к переговорному столу

За несколько часов до начала львовской встречи надежда на прорыв в отношениях между Россией и Украиной всё же появилась — турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган намерен предложить Зеленскому сесть за стол переговоров с Путиным, при условии, что обе стороны прекратят огонь. Вдобавок телекомпания CNN Türk со ссылкой на анонимные авторитетные источники распространила информацию о якобы смягчении позиции Москвы в отношении возможной встречи Путина с Зеленским. Суть сообщения в том, что президент РФ не против переговоров с украинским коллегой, не дожидаясь «выполнения домашней работы» делегации переговорщиков двух стран. Под «домашней работой» имелось в виду составление дорожной карты для переговоров по выходу из вооружённого противостояния. Как утверждает CNN Türk, теперь Кремль согласен на обсуждение этой карты непосредственно лидерами двух стран. Все эти сообщения выглядели как дипломатическая информационная «утечка» — посыл Киеву, что Москва изменила свою прежнюю непреклонную позицию в отношении встречи с Зеленским.

Примечательно, что до этого украинский президент, как утверждает телеканал CNN Türk, четыре раза соглашался начать переговоры с Москвой, но она эту инициативу отклоняла, поскольку считала, что говорить об украинском кризисе надо напрямую с США.

Но во Львове непреклонность продемонстрировал уже президент Зеленский. «Сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории», — заявил украинский лидер на брифинге после львовской встречи.

Возможности для переговоров остаются, конечно, всегда, но в данном случае у сторон прямо противоположные интересы, — отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Более того, существенное значение имеет фактор общественного мнения для обеих сторон. Это в XVIII веке правители могли начинать переговоры, когда считали необходимым. На сегодняшний момент никто ни к чему не готов.

Но президент Эрдоган всё равно не отступит от своих планов усадить за стол переговоров лидеров России и Украины, предположил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

Это противостояние бьёт по нашей экономике, создаёт массу проблем — ведь всё это происходит близко от наших северных морских границ. У Турции хорошие экономические отношения как с Россией, так и с Украиной. Из этих стран мы получаем зерно и другие сельхозпродукты. В портах Украины с конца февраля нынешнего года застряли турецкие корабли с товарами, помимо зерна, в аэропортах — два самолёта. Страна несёт огромные убытки, в частности страдает черноморское мореходство. Вдобавок ко всему, у президента Турции налажены хорошие отношения с Путиным и Зеленским. Кто ещё в мире, кроме Эрдогана, пытается добиться между ними политического диалога? — задался вопросом турецкий политолог.

По словам профессора Исмаила, Турция прилагает большие усилия на дипломатическом поле — она ведь добилась встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и Украины Лаврова и Кулебы в Аланье 10 марта нынешнего года, также делегации двух стран встречались 29 марта в Стамбуле, там же 13 июля проходили четырёхсторонние переговоры по зерну, напомнил турецкий эксперт.

Фото: President.gov.ua Владимир Зеленский в Стамбуле

Обстрелы Запорожской АЭС держат в напряжении ООН

Между тем вопрос безопасности Запорожской АЭС вышел за пределы российско-украинских отношений, беспокоя почти всю Европу. Город Энергодар, в котором находится станция, подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга. Евросоюз на днях призвал Москву вывести с территории АЭС свои подразделения. По мнению Брюсселя, размещение на атомной станции «военного персонала» нарушает принципы безопасности МАГАТЭ. При этом посол РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявлял NEWS.ru, что на АЭС есть ограниченный российский военный контингент исключительно для охраны станции.

Киев поддерживает идею демилитаризации АЭС, но не даёт гарантию, что после вывода российских военных на ней не окажутся украинские. Москву этот вариант не устраивает. По мнению экспертов, принадлежность ЗАЭС имеет для неё ключевое значение, поскольку станцию можно переориентировать на Крым, как и Каховскую ГЭС, еще до наступления холодов. Если накануне зимы вывести из строя несколько украинских ТЭЦ, утверждают специалисты, ситуация в стране и в ВСУ станет намного тяжелее, чем сейчас.

Во Львове Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский обсудили вопрос ЗАЭС, о чём украинский президент написал в своём Telegram-канале. Он напомнил, что на станции может произойти непоправимое в глобальном смысле, поэтому «ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск».

Зеленский также проинформировал читателей своего канала, что договорился с генсеком ООН о продолжении координации по реализации зерновой инициативы, обсудил с ним «вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена военнослужащих и медиков».

Фото: Li Dongxu/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский (справа) встречается с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем

Эрдоган, конечно, голубь мира, но очень специальный

Эрдоган уже несколько раз, начиная с февраля нынешнего года, предлагал себя в качестве посредника между Украиной и Россией. Позицию «миротворца» турецкий лидер подкрепил своей активной ролью в достижении соглашения по зерну. Оно стало единственным дипломатическим успехом между Москвой и Киевом после начала специальной военной операции. Теперь президент Турции будет и дальше пытаться развить успех до масштабов окончательного политического урегулирования между Москвой и Киевом.

Но для Эрдогана во Львове важно было, прежде всего, сохранить посреднические функции, а не конкретный «прорывной» результат, полагает Алексей Макаркин.

Его принимают обе стороны, разговаривают с ним, при этом в полной мере ему не доверяя. Но найти такого политика, который бы пользовался этим доверием, невозможно. Поэтому Эрдоган будет и дальше общаться с президентами России и Украины, но не более того. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий

Внешнеполитическая активность нужна Эрдогану, прежде всего, для решения внутренних вопросов. Как считает политолог Александр Шпаковский, президент Турции на фоне проблем в экономике пытается укрепить своё положение в преддверии выборов, намеченных на июнь будущего года.

С одной стороны, Турция планирует военную спецоперацию в Сирии против курдов, с другой — Эрдоган прибыл в Украину, где склоняет Зеленского к мирным переговорам и даже в очередной раз обещает «встречу с Путиным». При этом Турция продолжает поставки оружия Киеву, заявляя о поддержке «территориальной целостности» Украины. Резюмируя, зачем «миротворчество» Эрдогану, совершенно понятно: он укрепляет собственный имидж на внутренней и международной арене; стремится зарабатывать одновременно и на российском, и на украинском рынках (понятно, что в случае «прекращения огня» и даже начала прямых переговоров санкции с РФ никто не снимет), — пишет эксперт в своём Telegram-канале.

Президент Эрдоган не работает на свой «внешнеполитический имидж», а действует, прежде всего, в интересах собственной страны, напомнил в беседе Тогрул Исмаил.

Турецкого избирателя волнует более всего положение в его стране. Для него главная проблема — это кризис в экономике, который бьёт и по его бизнесу, социальному состоянию. А поездка Эрдогана во Львов на переговоры с Зеленским и Гутерришем турецкого избирателя не очень волнует, на имидж внутри страны она не влияет. Что касается продажи беспилотников Bayraktar Украине, то эта договорённость была достигнута задолго до начала специальной военной операции, начало которой не обязывает Турцию прерывать подписанные контракты. Мы имеем полное право поставлять вооружение любой стране, как и Россия. Хочу напомнить, что Россия продолжает торговлю с Западом и с Украиной — нефть, газ и другая продукцию идёт туда, — отметил турецкий эксперт.

В любом случае Москва и Киев согласились с посредничеством Эрдогана — только с Путиным он встречался дважды за последний месяц, в Тегеране и в Сочи 5 августа. А вот генсек ООН Гутерриш, судя по всему, не рассматривается сторонами как влиятельный переговорщик. Например, эксперты напоминают о демонстративном обстреле Киева 28 апреля нынешнего года, когда в нём находился с визитом генсек.

Фото: kremlin Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Гутерришу оставили, судя по всему, решать экономические и гуманитарные вопросы: в пятницу генсек ООН планирует побывать в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, занимающийся вопросом вывоза зерна. Генсек ООН также заявил, что организация готова поддержать посещение Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ, но только если миссия направится туда через Киев. ООН работает над получением безопасного доступа в район СИЗО в Еленовке, главой миссии по установлению фактов в Еленовке будет назначен представитель Бразилии.

Гутерриш может играть только официальную роль в качестве международного чиновника, полагает Алексей Макаркин.

Присутствие Гутерриша во Львове показывало, что речь идёт не о переговорах [России и Украины]. Эрдоган имеет огромный опыт достижения различных неофициальных договорённостей с Россией — по Сирии, Ливии и других. Гутерриш — фигура сугубо официальная, возможности которой в посредничестве ограничены. Его участие, например, в «зерновой сделке» носило сугубо официальный характер, а прорабатывал конкретные компромиссы Эрдоган. Гутерриш лишь оформлял договорённости авторитетом ООН, — сказал российский политолог.

Эрдоган продолжит заниматься вопросами российско-украинского политического урегулирования. Он сообщил во Львове, что теперь ему предстоит обсудить всё услышанное от украинского коллеги с президентом Путиным.