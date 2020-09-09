Местонахождение Колесниковой до сих пор неизвестно её адвокатам

https://static.news.ru/photo/7afff22c-f282-11ea-8e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kalesnikava

Адвокаты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой до сих пор не знают, где она находится. Ранее сообщалось, что она была задержана на границе с Украиной.

Некоторое время назад дома у Колесниковой прошёл обыск. Неизвестные люди в гражданской одежде и масках изъяли компьютер и папки с документами.

В КС отмечают, что власти республики продолжаю делать ставку на применение силы, угрозы и запугивания вместо того, чтобы начать диалог. В совете призвали руководство Белоруссии немедленно освободить Колесникову, Максима Знака и ряд других оппозиционеров, а также подтвердить возможность свободного возвращения в страну Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова, передаёт РИА Новости.

Два дня назад КС оппозиции сообщил, что Колесникова Кравцов Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.

Как писал NEWS.ru, ситуацию с Колесниковой прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, в Белом доме теперь рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии.