Местонахождение Колесниковой до сих пор неизвестно её адвокатам

Адвокаты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой до сих пор не знают, где она находится. Ранее сообщалось, что она была задержана на границе с Украиной.
Некоторое время назад дома у Колесниковой прошёл обыск. Неизвестные люди в гражданской одежде и масках изъяли компьютер и папки с документами.
В КС отмечают, что власти республики продолжаю делать ставку на применение силы, угрозы и запугивания вместо того, чтобы начать диалог. В совете призвали руководство Белоруссии немедленно освободить Колесникову, Максима Знака и ряд других оппозиционеров, а также подтвердить возможность свободного возвращения в страну Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова,
Два дня назад КС оппозиции сообщил, что Колесникова Кравцов Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.
8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.
Как писал NEWS.ru, ситуацию с Колесниковой прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, в Белом доме теперь рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии.
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