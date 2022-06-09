Шум под окнами: Лавров озадачил Азербайджан Глава МИД РФ находится с визитом в Ереване, где заявил об отсутствии двусмысленностей

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (слева направо) во время пресс-конференции по итогам встречи в здании МИД Армении

Глава МИД России Сергей Лавров отправился с рабочим визитом в Ереван для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, где в этом году председательствует Армения. Но свой вояж в закавказскую республику шеф российской дипломатии решил начать на пару дней раньше, дабы успеть заодно встретиться с армянским руководством и «сверить часы» по ситуации в Карабахе. Россия, которая была отвлечена отношениями с западными партнерами, настроена вновь перехватить у Евросоюза повестку карабахского урегулирования. Но на этот раз условия не из простых — встреча прошла на фоне акций протестов разъяренной армянской оппозиции, которая грозится свергнуть действующее правительство и добиться «Армении без Никола» (имеется в виду премьер-министр Никол Пашинян). Какие новые противоречия возникли по итогам очередных переговоров и удалось ли оппозиции докричаться до Лаврова?

Союзница армянской оппозиции

Утро 9 июня в Ереване традиционно началось с шествия оппозиционеров, которые двинулись с площади Франции и дошли до здания МИД Армении, где проходила встреча российского министра с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Все министерства армянской столицы были плотно оцеплены, а сами протестующие изначально не планировали блокировать здания. Видимо, из-за уважения к Сергею Викторовичу. Да и в целом это не входило в «миссию» сегодняшних митингов. На протяжении последнего месяца недовольные пытаются донести до представителей разных стран свою идею — никакие договоренности с премьером Пашиняном не будут иметь силы, а дипломаты должны уважать требования народа, которому и принадлежит государство.

Депутат Айк Мамиджамян, в свою очередь, огласил ожидания оппозиции от России, которую лидеры «Сопротивления» и видят своей основной союзницей в будущем.

Мы ожидаем, что Россия сохранит приверженность соблюдению пяти заявлений Минской группы ОБСЕ, из которых исходит решение карабахского конфликта на основе принципа самоопределения наций, исключение применении силы и угрозы силы, принципа территориальной целостности. Мы ожидаем от вас (от России) только то, о чем в свое время договорились, — сказал Мамиджамян.

Через некоторое время после начала шествия координатор движения Ишхан Сагателян заявил, что миссию свою протестующие выполнили и донесли свои идеи до российской стороны. Там, по его словам, присутствовал ряд международных СМИ, в том числе российских, которые зафиксировали «все, что нужно было». Тем не менее в ходе переговоров российский министр ни разу не упомянул о Минской группе ОБСЕ, несмотря на то что армянские официальные лица, как и оппозиция, вновь настаивали на привлечении западных партнеров. Кстати, непосредственно перед переговорами посол США в Армении Линн Трейси вошла в здание МИД. Однако никто так и не понял, зачем она пришла туда. По версии армянских СМИ, Ереван оставляет место, чтобы и Запад мог сказать своё слово.

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости Участники акции оппозиции в Ереване

Впрочем, протестующие не предлагают никаких новых механизмов работы. Это отметил и Мирзоян, комментируя продолжающиеся в Ереване акции. Он заявил, что поведение оппозиции было бы логичным, если бы организаторы движения обрисовали, что именно они готовы изменить во внешней политике Армении в случае отставки нынешнего правительства. Пока же, отметил глава МСИД Армении, они имеют возможность выражать своё мнение в парламенте, но не делают этого, что «вызывает некоторое недоумение».

Что имел в виду Лавров?

Российский министр прибыл в Ереван из Анкары, где у него прошли переговоры с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Помимо обсуждения актуальных вопросов по украинской тематике стороны не обошли стороной и вопрос налаживания отношений между Баку и Ереваном, наметив дальнейший вектор работы. В частности, речь зашла о готовящейся в ближайшее время встрече платформы «3+3» с участием трех южнокавказских стран и их ближайших соседей — Турции, России и Ирана, куда российская сторона, кстати, вновь пригласила Тбилиси, хотя Грузия до сих пор решительно отказывается принимать участие в каких-либо форматах переговоров с Москвой.

В Армении Лавров продолжил «весьма интенсивные контакты», которые, по его признанию, оказались довольно полезными. Так ли это на самом деле — покажет время, потому что стороны пока больше рассказывают о работе многочисленных механизмов, чем демонстрируют ее результаты. Российский министр на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что у Баку и Еревана нет другого пути, кроме нормализации отношений друг с другом и подписания мирного договора. Но темпы решения этого вопроса, по его словам, оставляют желать лучшего.

У нас есть общее понимание, что процесс движется. Хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но процесс идет. Достигаются существенные позитивные промежуточные результаты, и нет сомнения, что будут и окончательные договоренности. Конечно, у сторон есть свое специфическое видение того, как работать на предстоящем этапе. Однако у наших партнеров и у нас самих есть понимание, что все три заявления (трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. — NEWS.ru) — это дорожная карта, которой все мы должны руководствоваться, — заметил Лавров.

Однако пока стороны не пришли к консенсусу в вопросе подписания мирного соглашения, кое-каких подвижек удалось добиться в разблокировании транспортных связей на Южном Кавказе, над чем по итогам переговоров от 11 января 2021 года трудится рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Так, Лавров заявил, что железнодорожный маршрут между Баку и Ереваном уже одобрен, а сейчас завершается согласование автомобильной дороги, которая, несомненно, будет «опираться на признание суверенитета армянской территории» и «никаких двусмысленностей тут быть не может».

Это дополнение российского министра как раз и вызвало ту самую «двусмысленность». Армянские СМИ после этого с ликованием сочли заявление Лаврова как конец идеи о Зангезурском коридоре в районе границы Армении и Ирана, за который так давно бьется Баку. По планам Азербайджана данный маршрут должен связать западную часть Азербайджана с Нахичеванью. Этот вопрос уже давно стал еще одним камнем преткновения в процессе разблокирования коммуникаций между двумя соседями. Азербайджанские власти утверждают, что договоренность о Зангезурском коридоре отражена в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, а армянские, в свою очередь, трактуют пункты документов иначе и считают открытие подобного маршрута нарушением их территориальной целостности.

Фото: president.az Ильхам Алиев ознакомился со строительством автодороги Горадиз -- Джебраил -- Зангилан -- Агбенд

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что «правила пользования Зангезурским и Лачинским коридорами и их правовые режимы должны быть аналогичными». Вероятно, если Баку все-таки не сможет оказать достаточного давления на Ереван и обеспечить открытие этого маршрута, то встанет вопрос ограничения работы в том числе и Лачинского коридора, связывающего Армению и Карабах, что в целом экономически невыгодно для армянской стороны, так как это отрежет ее от России.

Что конкретно имел в виду российский министр, говоря об отсутствии двусмысленностей, остается лишь догадываться. Кроме того, глава армянского МИД Мирзоян выразил надежду на то, что Москва поможет восстановить статус-кво в регионе села Фаррух, который, по версии армянской стороны, был нарушен в конце марта после введения туда азербайджанский военных сил. Лавров поспешил успокоить армянскую сторону и подчеркнул, что российские миротворцы, расположенные на территории Карабаха, держат ситуацию «в качестве одного из своих приоритетов».

Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации обстановки. У нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться, — отметил Лавров.

Будем готовиться к встрече в Москве

Немедленный ответ на это заявление поступил из Азербайджана, где российского министра заподозрили в увязке вопроса Фарруха с процессом делимитации госграницы. По версии же Баку село не имеет к происходящему абсолютно никакого отношения, поскольку находится в Ходжалинском районе Азербайджана.

Хотелось бы отметить, что деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией делимитационных комиссий преследует цель делимитации государственной границы двух стран. В рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов вне азербайджано-армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями, на которых временно находится российский миротворческий контингент на территории Азербайджанской Республики, — говорится в сообщении.

С другой стороны, возможно, Лавров имел в виду, что делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы снимет с повестки все спорные вопросы сторон относительно суверенности их территорий. Однако сегодня неоднозначная формулировка российского министра лишь подлила масла в огонь противоречий и разногласий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Граница Армении с Азербайджаном

Хотя обе стороны и заявляют о готовности заключить мирный договор, противоречия между ними с каждым днём обостряются и однозначного решения пока нет. Тем не менее приверженность сторон к дипломатии и решению вопросов за столом переговоров оставляет надежду на то, что все-таки в ближайшем будущем можно будет наблюдать какие-то подвижки. Готовность помочь в этом выражают и международные партнёры Баку и Еревана.